Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi.

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8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında hava kuvvetleri harekete geçti, tespit edilen 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO