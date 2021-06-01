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- Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 12:48
- Güncelleme : 01.06.2021 - 13:24
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8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında hava kuvvetleri harekete geçti, tespit edilen 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO