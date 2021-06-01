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    Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü

    Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü

    Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:24
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    8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu kapsamda başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında hava kuvvetleri harekete geçti, tespit edilen 8 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

    Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurulan operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

    Avaşin'de 8 PKK'lı terörist öldürüldü VİDEO

    Avaşin de 8 PKK lı terörist öldürüldü #1

    Avaşin de 8 PKK lı terörist öldürüldü #2

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