Avcılar Belediye Başkanı zam isteyen işçilere hakaret etti

CHP'li Avcılar Belediyesi'nde grev başlatan işçilere, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu. Hançerli, işçilere "Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerde istedikleri zam oranını alamayan işçiler greve gitmeye devam ediyor.

Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri, 107 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

Avcılar Belediyesi'nde iki seneyi kapsayacak sözleşmenin enflasyon koruması olmasını talep ettiklerini dile getiren sendika yönetimi, belediyenin bu talebi kabul etmediğini söyledi.

İşçiler iş bıraktı

Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında işçiler, iş bırakma eylemine başladı.

İşçilere hakaret savurdu

Tüm bu süreç devam ederken Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, gece geç saatlerde işçilerin grev yaptığı alana geldi. Yoğun tepkiyle karşılaşan Başkan Hançerli, işçilere tehdit ve hakaretler savurdu.

Avcılar Belediye Başkanı'ndan zam isteyen işçilere hakaret

"Kes lan sesini, terbiyesizlik yapma"



CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu.

Daha sonra CHP'li Başkanın yanındakiler, işçinin üzerine yürüdü. Olay sonucu arbede yaşandı.

Her yer çöp yığınına dönüştü

Yaşanan iş bırakma eyleminin ardından ise Avcılar sokaklarının hali kameralara yansıdı. 2 gündür çöpleri alınmayan sokaklarda her taraf çöp yığınına dönüştü.

Avcılar'da belediye işçilerinin grevi sonrası sokağın hali