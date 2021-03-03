İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi çalışanları maaşlarının düşürülmesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle eylem yaptı. İşçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nde çalışan emekçiler isyan etti.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Belediyesiyle süren toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada geçen yılın Nisan ayında Avcılar Belediyesi’nde yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşmesinin henüz imzalanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"MAAŞLARIMIZ 300 TL DÜŞÜRÜLDÜ"

“Ayrımcılığa son verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz. Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300 TL düşürülmüştür.

"YASAL ZORUNLULUĞUMUZ OLAN YEMEĞİMİZ VERİLMİYOR"

Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin altında ücret vermektedir. Yasal olarak zorunlu olduğu halde belediye personeline yemek verilmemektedir.

Avcılar Belediyesi çalışanlarından 'toplu sözleşme eylemi' ViDEO







"HİJYEN KURALLARINA UYULMADI, ONLARCA PERSONEL KORONAVİRÜS KAPTI"

Personel servisinde de kısıtlama yapılmış, 9 adet olan servis sayısı 5'e indirilmiştir. Hijyen kuralarına uyulmadığı için onlarca emekçi korona (covid-19) hastası olmuştur. Önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar artarak devam etmektedir.

Gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesi, teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Marta kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir."

Sendikalı zabıta memurları sık sık düdük ve alkışlarla tepkilerini dile getirirken ‘Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz’, ‘Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız’ sloganlarını attı.

HALAYA KORONA ENGELİ

Açıklama ardından çalışanlar kısa süre halay çekerken sendika başkanının koronavirüs salgınını hatırlatarak mesafeli halay çekilmesi uyarısı üzerine bundan vazgeçildi.