Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, ilçe sakinleri sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerde istedikleri zam oranını alamayan işçiler, greve gitmeye devam ediyor.

Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri, 107 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

Sokaklarda çöp yığınları oluştu

İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.

AA'da yer alan habere göre ilçe sakinleri, bu durumundan rahatsızlıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi.