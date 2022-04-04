Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak adliyeye sevk edildi

İhaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan, Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkındaki soruşturmada adli süreç devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik, 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

21 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





