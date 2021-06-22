Euro
10.3466
-1.06%
Dolar
8.6905
-0.91%
Altın
498.53
-0.85%
Borsa
1.405
0.43%
Bitcoin
276.500
-3.43%
EXEN Coin
27.00
-6.70%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı

    Sahil dün akşam müsilajla kaplanırken, görüntü vatandaşları tedirgin etti. Bisikletinin müsilajla kaplandığını gören bir kişi, "Avcılar’da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor" dedi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar sahili müsilajla kaplandı

    Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor.

    Bazı yerler temizlenirken, bazı yerlerde çalışmalar sürüyor. Geçen hafta boyunca etkili olan olumsuz hava nedeniyle temizlenen müsilaj sahillerde yeniden gözüktü ancak buna rağmen çalışmalarda aşama kaydedildi.

    İstanbul Avcılar sahilinde ise müsilaj dün gece görülmeye başlandı. Ortaya çıkan görüntüler çekilen karelere yansıdı.

    "2 YILDIR GÖRÜLÜYOR"

    Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar’da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır.

    Dalgalar  bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur." dedi.

    Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilaj gördüklerini söyledi.

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı #1

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı #2

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı #3

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı #4

    Avcılar sahili müsilajla kaplandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir