Avcılar sahili müsilajla kaplandı

Sahil dün akşam müsilajla kaplanırken, görüntü vatandaşları tedirgin etti. Bisikletinin müsilajla kaplandığını gören bir kişi, "Avcılar’da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor" dedi.

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bazı yerler temizlenirken, bazı yerlerde çalışmalar sürüyor. Geçen hafta boyunca etkili olan olumsuz hava nedeniyle temizlenen müsilaj sahillerde yeniden gözüktü ancak buna rağmen çalışmalarda aşama kaydedildi.

İstanbul Avcılar sahilinde ise müsilaj dün gece görülmeye başlandı. Ortaya çıkan görüntüler çekilen karelere yansıdı.

"2 YILDIR GÖRÜLÜYOR"

Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar’da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır.

Dalgalar bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur." dedi.

Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilaj gördüklerini söyledi.











