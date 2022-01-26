Soğuk kış gününde elektrikleri olmayan vatandaşlar, sokakta ateş yakıp ısınırken, özellikle çocukların bu soğuklarda mağduriyet yaşamalarından şikayetçi oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bir sokakta elektriklerin kesilmesi, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında sokağın elektrikleri kesildi. Orada oturan vatandaşlar durumu BEDAŞ ekiplerine bildirdi.

YER ALTI KABLOLARI KOPTU

Sokağa akşam saatlerinde gelen ekipler, yer altında kablo koptuğu için elektriğin kesildiğini ve yaklaşık 4 saat daha elektriklerin gelmeyeceğini bildirdi.

16 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Yaklaşık 16 saattir elektrik olmayan sokakta yaşayanlar, soğuk kış gününde ısınmak için evde battaniye ile sokakta ise yaktıkları ateşle ısındı.

Avcılar’da 16 saatlik elektrik kesintisinde ateş yakıp ısındılar VİDEO



"BU MAHALLEDE NEREDEN BAKSANIZ 15-20 TANE BEBEK VAR"

Ev halkının battaniyenin altında ısındığını ifade eden Mücahit Ünlü, "Sabah 8’den itibaren şu an gece 12 oldu elektriğimiz yok. Şu anda bir binamızda soba yanıyor. Çocuklar oraya toplandı. Sağ olsun komşumuz kapısını açtı. Bu mahallede nereden baksanız 15-20 tane bebek var. Evler buz gibi girilmiyor. Yetkililere ulaşamıyoruz. Mahalle muhtarımız ilgilendi ve bazı yerleri aradı. Arıza kaydı oluşturduk. 'Geleceğiz' dediler. Akşam tekrar aradık. 'Kaydınız bulunmamaktadır' dediler." dedi.























