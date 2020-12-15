Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonunda çökme meydana geldi. Olayda iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1985 yılında yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılma aşamasında olan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5'inci kat balkonları bir anda büyük bir gürültü ile çöktü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü VİDEO