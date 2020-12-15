Euro
9.5446
0.02%
Dolar
7.8448
-0.08%
Altın
465.66
0.85%
Borsa
1.393
0.35%
Bitcoin
151.815
1.24%
EXEN Coin
10.79
0.55%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü

    Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonunda çökme meydana geldi. Olayda iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 14:40
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 15:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü

    Avcılar'da Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1985 yılında yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılma aşamasında olan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5'inci kat balkonları bir anda büyük bir gürültü ile çöktü.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

    Avcılar'da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü VİDEO

    Avcılar da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü #1

    Avcılar da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü #2

    Avcılar da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü #3

    Avcılar da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü #4

    Avcılar da 5 katlı binanın 3 balkonu çöktü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir