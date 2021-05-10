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    Avcılar'da belgesiz yolculara ceza

    Avcılar'da yapılan denetimlerde, izin belgesiz İETT otobüsü ve taksi ile yolculuk eden 3 kişiye 3 bin 460'ar lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 10:12
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    Avcılar'da belgesiz yolculara ceza

    Tam kapanma kapsamında Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında araçlar durdurulurken sürücü ve yolcuların tek tek kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi.

    ARAÇTAN İNDİRİLDİLER

    Başakşehir'den gelen İETT otobüsünde izin belgeleri olmadığı belirlenen biri yerleşik yabancı, diğeri oto elektrikçisi iki kişi araçtan indirilerek haklarında tutanak düzenlendi.

    Yine izin belgesi bulunmayan ve "Gezmeye çıktım" diyen taksideki bir kadın da araçtan indirildi.

    Avcılar'da belgesiz yolculara ceza VİDEO

    Avcılar da belgesiz yolculara ceza #1

    POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

    Haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 460 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlenen kadın, polise teşekkür ederek uzaklaşırken belediye otobüsündeki oto elektrik tamircisi, bir tanıdığının aracındaki arızayı gidermek için evden çıktığını söyledi.

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