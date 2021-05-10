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- Avcılar'da belgesiz yolculara ceza
Avcılar'da belgesiz yolculara ceza
- DHA
- 10.05.2021 - 09:53
- Güncelleme : 10.05.2021 - 10:12
Tam kapanma kapsamında Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında araçlar durdurulurken sürücü ve yolcuların tek tek kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi.
ARAÇTAN İNDİRİLDİLER
Başakşehir'den gelen İETT otobüsünde izin belgeleri olmadığı belirlenen biri yerleşik yabancı, diğeri oto elektrikçisi iki kişi araçtan indirilerek haklarında tutanak düzenlendi.
Yine izin belgesi bulunmayan ve "Gezmeye çıktım" diyen taksideki bir kadın da araçtan indirildi.
Avcılar'da belgesiz yolculara ceza VİDEO
POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ
Haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 460 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlenen kadın, polise teşekkür ederek uzaklaşırken belediye otobüsündeki oto elektrik tamircisi, bir tanıdığının aracındaki arızayı gidermek için evden çıktığını söyledi.