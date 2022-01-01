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    Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

    Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı

    Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne korona virüs aşısı için gelen yaşlı karı kocaya sıra beklemelerini söyleyen doktora yumruk atarak saldıran şüpheli tutuklandı.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 21:33
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    Avcılar Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor, koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı.

    Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi’nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı.

    YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından doktora saldıran M.S.E., polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Avcılar'da doktora aşı dayağı

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı #1

    Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı #2

    Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı #3

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