Avcılar'da evden yılan çıktı

Evde bulunan elektrik sigortasından çıkan yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan bir aile, evlerinde duydukları ses üzerine elektrik sigortası içerisinde yılan fark etti.

Paniğe kapılan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri, eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.

Avcılar’da evde yılan paniği