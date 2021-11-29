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    Avcılar'da güvenlik kulübesi devrildi

    İş yeri bahçesinde kulübe içerisinde oturan görevli, lodosun hedefi oldu.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:15
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    Avcılar'da güvenlik kulübesi devrildi

    Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

    İstanbul’da insanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu.

    Avcılar Firuzköy’de ise bir iş yerinde güvenlik görevlisi olan adam zor anlar yaşadı.

    OTURDUĞU KULÜBE YAN YATTI

    Görevlinin içinde oturduğu bahçedeki kulübe, fırtınanın etkisiyle park halindeki bir arabanın üzerine devrildi. Görevliye yardım etmek isteyen çevredekiler, fırtınanın şiddetiyle kulübeye yaklaşamadı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görrüntülendi.

    Avcılar'da güvenlik kulübesi devrildi VİDEO

    Avcılar da güvenlik kulübesi devrildi #1

    Avcılar da güvenlik kulübesi devrildi #2

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