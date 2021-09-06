Avcılar’da halı kampanyası ortalığı karıştırdı

İlçedeki iki mağazada düzenlenen indirim izdiham yarattı. Vatandaşlar 50 liralık ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki AVM zincirinin başlattığı halı ve kilim kampanyası, istenmeyen görüntülere sebep oldu.

Vatandaşlar, 50- 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılan ürünler için sabah saatlerinde sıraya girdi.

KAMYONDAN İNDİRİLMESİNİ BEKLEYEMEDİLER

Ürünleri taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile Merkez Mahallesi’ndeki iki mağazaya yaklaşması ile bölgede izdiham oluştu. Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta birbirlerini ezenler tarafından kapıldı.

Avcılar'da 50 liralık halı izdihamı

"BİRBİRİNİZE ZARAR VERMEYİN"

Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık “Birbirinize zarar vermeyin” diye uyarı yaptı.

1 SAAT İÇİNDE BİN 750 ÜRÜN SATILDI

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bin halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi’ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada alındı. Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi.