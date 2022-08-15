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    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu

    Avcılar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken İSKİ’nin kapatmadığı rögarın taşması sonucu bir ev su içinde kaldı, yolda açılan çukura iki otomobil düştü.
    • 15.08.2022 - 16:58
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    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu

    İstanbul'un Avcılarilçesi Gümüşpala Mahallesi Alsancak Sokak’ta bir süre önce çalışma yapan İSKİ görevlileri ayrılmalarına rağmen buradaki yolda düzenleme yapmadı.

    Rögar bugünkü sağanak yağış ardından taştı, taşan su çevresindeki sıkıştırılmayan zeminde de çökmelere neden oldu.

    Evi su bastı

    Rögardan taşan su hemen yakındaki bir evin bodrum katına doldu. Evin içerisinde yaklaşık 30 santimetre su doldu.

    Evde bulunanlar su içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Aynı bölgedeki bir marangoz atölyesi de su baskınına uğradı.

    İki otomobil çukura düştü

    Rögardan taşan su yoldaki sıkıştırılmayan malzemeyi götürürken buradan geçen iki otomobilin lastikleri yolda çökme sonucu oluşan çukura düştü. İki otomobil çevredekilerin çabası ile güçlükle çıkarıldı.

    DHA'nın haberine göre, bölgede oturanlar ve ev ve işyerleri su içerisinde kalan İSKİ görevlilerinin çalışmayı tamamlamadan gitmeleri sonucu sağanak yağışın baskınlara ve zarara yol açtığını savundu.

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #1

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #2

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #3

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #4

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #5

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #6

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #7

    Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu #8


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