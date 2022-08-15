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Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu

Avcılar’da İSKİ’nin açık bıraktığı rögar su baskınına ve yol çökmesine neden oldu

Avcılar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken İSKİ’nin kapatmadığı rögarın taşması sonucu bir ev su içinde kaldı, yolda açılan çukura iki otomobil düştü.