Avcılar'da kentsel dönüşüm inşaatında bıçaklı kavga! Kan aktı... Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan bıçaklı kavgada beton firmasında görevli adam, şantiye şefini bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından gözler diğer kentlere yöneldi.

Bu kapsamda riskli olan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 15 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde, kentsel dönüşüm projesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Beton kalitesinde kavga çıktı

42 yaşındaki beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli, çalıştığı firmaya ait betonu mikserle inşaat alanına getirdi.

Burada betonun kalitesi konusunda tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Koruli, beton mikserinden aldığı bıçakla 40 yaşındaki şantiye şefi Vedat Acar'ı bıçakladı.

Yaralı kurtulamadı

Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastansi'ne götürülen inşaat şefi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Raşit Koruli, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki beton şantiyesinde yakalandı.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koruli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım"

Koruli, emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu: