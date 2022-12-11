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    Avcılar'da lodos etkili oldu

    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Avcılar'da lodos etkili oldu ve vapur seferleri iptal edildi. Denizdeki dalgaları görmek isteyenler ise sahile gitti.
    • 11.12.2022 - 14:32
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    Avcılar'da lodos etkili oldu

    Yurt genelinde kış etkisini gösterirken doğu kesimlerinde kar yağışı başladı ve Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesini fırtına konusunda uyardı.

    İstanbul’da bu sabah görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş., lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller görüldüğünü açıkladı.

    Bunlar arasında Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferleri yapılamadı.

    Dalga yükseklikleri 5 metreyi buldu

     

    Lodosun etkisi ile Avcılar sahili boyunca dalgalar kayalıkları ve sahili dövdü.

    Dalga yükseklikleri zaman zaman 5 metreyi buldu. Denizdeki dalgayı görüp gelenler, huzur bulduklarını söyledi.

    DHA'nın haberine göre; İDO İskelesi’nin hemen yan tarafına dalgaların denizdeki pislikleri getirdiği görüldü.

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