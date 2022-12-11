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Avcılar'da lodos etkili oldu

Avcılar'da lodos etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Avcılar'da lodos etkili oldu ve vapur seferleri iptal edildi. Denizdeki dalgaları görmek isteyenler ise sahile gitti.