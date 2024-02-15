Avcılar’da market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulundu

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketici şikayetlerinin artması üzerine denetimlerini yoğunlaştırdı.
İlçedeki çeşitli marketlerde etiketsiz ürün olup olmadığı, raf ile kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığı konusunda yapılan kontrollerin yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlere yönelik de denetim yapıldı.
Tarihi geçmiş tavuk ürünleri bulundu
Denetimde, bir zincir market şubesindeki dondurucuda satışa çıkarılan son tüketim tarihi geçmiş tavuk ürünleri olduğu belirlendi.
Ürünler tek tek çıkarılarak tutanak hazırlandı. Hazırlanan tutanak poşete doldurulan ürünlerin üzerine yapıştırılırken, market sorumlusuna ürünleri muhafaza altına alması ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüğü'nden gelecek ekibe teslim edilmesi gerektiği belirtildi.
Ceza kesilecek
Kesilecek cezayı Ticaret Bakanlığı yetkililerinin belirleyeceği ifade edildi.
"Marketlere yönelik sık denetim yapıyoruz"
Zabıta Amiri Adnan Karakoç, "Halktan gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, marketlere yönelik sık denetim yapıyoruz. Hazırlanan tutanak ile birlikte el konulan ürünlerin Ticaret Bakanlığı görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Aksi halde cezai işlem artar" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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