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Avcılar’da market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulundu

Avcılar’da market denetiminde son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulundu Avcılar'da zabıta ekipleri tarafından marketlerde fiyat ve ürün denetimi yapıldı. Bir zincir markette, son tüketim tarihi geçmiş tavuk ürünleri olduğu tespit edildi. Ürünler ekipleri tarafından toplanırken cezai işlem uygulanabilmesi için tutanak hazırlandı.