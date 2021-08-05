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- Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
Aralarında çocukların da olduğu 8 kişi, sıcak havada yarım saat kurtarılmayı bekledi.
- İHA
- 05.08.2021 - 10:07
- Güncelleme : 05.08.2021 - 10:31
Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında, asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, arıza sonucu kabinde mahsur kaldı.
Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
YARIM SAAT BOYUNCA HAVASIZ KALDILAR
İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara, diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör, bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.
Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar