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    Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

    Aralarında çocukların da olduğu 8 kişi, sıcak havada yarım saat kurtarılmayı bekledi.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 10:31
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    Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

    Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında, asansör kullanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, arıza sonucu kabinde mahsur kaldı.

    Vatandaşların ve metrobüs güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

    YARIM SAAT BOYUNCA HAVASIZ KALDILAR

    İtfaiye, sıcak havada yaklaşık yarım saat yardım bekleyen 8 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara, diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör, bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.

    Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar

    Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar #1

    Avcılar’da metrobüs asansöründe mahsur kaldılar #2

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