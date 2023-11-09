İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor.
Bu çilenin en büyük kaynağı toplu ulaşımdaki aksaklıklar.
Özellikle İETT otobüsleri ve metrobüsler, bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanarak yolcuları yolda bırakıyor.
Bu arıza silsilesine şimdi de metrobüs turnikeleri eklendi.
Turnikeler devre dışı kaldı
İstanbul'da Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah saatlerinde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı.
Yoğunluk arttı
Sabah metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı.
Metrobüslerle Avcılar’a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı.
Uzun uğraşlar sonucu düzeltildi
Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından turnikeler yeniden çalışmaya başladı.
Tepki gösterdiler
Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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