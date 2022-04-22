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    Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı

    Kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde, Avcılar’daki metruk bir binada Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.
    • 22.04.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 16:15
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    Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı

    İstanbul’da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik Cihangir Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yaptı.

    Sınır dışı edilecekler

    Metruk bir binada inceleme yapan ekipler, oturum belgeleri olmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı.

    AA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

    Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı VİDEO

    Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı #1


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