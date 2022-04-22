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Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı

Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı

Kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde, Avcılar’daki metruk bir binada Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.