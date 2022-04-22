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- Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı
Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı
Kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde, Avcılar’daki metruk bir binada Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.
- 22.04.2022 - 15:57
- Güncelleme : 22.04.2022 - 16:15
İstanbul’da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik Cihangir Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yaptı.
Sınır dışı edilecekler
Metruk bir binada inceleme yapan ekipler, oturum belgeleri olmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı.
AA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.
Avcılar’da, metruk binadan 21 kaçak göçmen çıktı VİDEO