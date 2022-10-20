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- Avcılar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Avcılar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Minibüse çarparak kontrolden çıkan bir otomobil defalarca takla attı. Olayda 2 kişi yaralanırken E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı.
- 20.10.2022 - 15:24
- Güncelleme : 20.10.2022 - 15:28
İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde kaza yaşandı.
Olayda seyir halindeki bir otomobil, minibüse çarparak kontrolden çıktı.
Araç, çarpmanın şiddetiyle takla attı.
Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 Karayolu trafiğe kapandı.
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