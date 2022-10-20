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    Avcılar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    Minibüse çarparak kontrolden çıkan bir otomobil defalarca takla attı. Olayda 2 kişi yaralanırken E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı.
    • 20.10.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:28
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    Avcılar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

    İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde kaza yaşandı.

    Olayda seyir halindeki bir otomobil, minibüse çarparak kontrolden çıktı.

    Araç, çarpmanın şiddetiyle takla attı.

    Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 Karayolu trafiğe kapandı.

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