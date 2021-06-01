Haberler

Gündem Haberleri

Avcılar'da nikah dairesi önünde yoğunluk

Avcılar'da nikah dairesi önünde yoğunluk

Normalleşme takviminin açıklanmasının ardından nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyen çiftler, saatlerce sıra bekledi.