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    Avcılar'da nikah dairesi önünde yoğunluk

    Normalleşme takviminin açıklanmasının ardından nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyen çiftler, saatlerce sıra bekledi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 14:12
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    Avcılar'da nikah dairesi önünde yoğunluk

    Kademeli normalleşme adımlarıyla açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirli şartlar dahilinde bugün itibarıyla başlıyor.

    Müjdeli haberi duyan çiftler, sabahın erken saatlerinde evlendirme dairelerine akın etti.

    İstanbul Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önünde ise kuyruk oluştu.

    SAATTE 30 BAŞVURU

    Bir görevli, karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi. Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek 1 saatte 30 başvuru aldıklarını belirtti.

    Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söyledi.

    Avcılar'da nikah dairesi önünde yoğunluk VİDEO

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #1

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #2

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #3

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #4

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #5

    Avcılar da nikah dairesi önünde yoğunluk #6

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