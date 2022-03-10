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Avcılar'da pazara park edilen otomobil unutuldu

Avcılar'da pazara park edilen otomobil unutuldu

Semt pazarının kurulacağı alana park edilerek unutulan otomobil, vatandaşlar tarafından yola çekilirken müşterilerden biri, "Bunun bir kamera şakası veya sosyal deney olduğunu düşündüm" dedi.