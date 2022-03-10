Euro
16.36
0.66%
Dolar
14.73
0.54%
Altın
939.62
0.10%
Borsa
2043
0.00%
Bitcoin
582.310
-3.56%
BTXN Coin
38.35
0.02%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Avcılar'da pazara park edilen otomobil unutuldu

    Semt pazarının kurulacağı alana park edilerek unutulan otomobil, vatandaşlar tarafından yola çekilirken müşterilerden biri, "Bunun bir kamera şakası veya sosyal deney olduğunu düşündüm" dedi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da pazara park edilen otomobil unutuldu

    İstanbul Avcılar'ın Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan semt pazarının olduğu alana otomobil park edildi.

    Sabah erken saatte tezgah açmaya gelen pazarcı Hasan Sindin, bir süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Otomobilin sahibine ulaşamayan Sindin, durumu Avcılar Belediyesi zabıtasına bildirdi.

    "ARABAYI YOLUN ORTASINA ÇEKEREK TEZGAHI AÇTIK"

    Zabıta ekiplerinin, otomobili çekecek araçlarının olmadığını söyleyip, durumla ilgilenmediklerini öne süren Sindin, "Kamyonet yanaşamıyordu. 5-6 arkadaş birlikte arabayı yolun ortasına çekerek tezgahı açtık. Şimdi de yoldan geçenler zorlanıyor. Biraz duyarlı olunması gerek" dedi.

     

    "KAMERA ŞAKASI VEYA SOSYAL DENEY OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

    Alışveriş yapmaya gelenler, semt pazarının ortasındaki otomobil nedeniyle geçmekte ve alışveriş yapmakta zorlandı. Müşteriler, pazar alanının ortasında bulunan otomobile anlam veremedi. Alışveriş yapmaya gelenlerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

    Avcılar da pazara park edilen otomobil unutuldu #1

    Avcılar da pazara park edilen otomobil unutuldu #2

    Avcılar da pazara park edilen otomobil unutuldu #3

    Avcılar da pazara park edilen otomobil unutuldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti
    Gündem

    Nijerya, ülkesindeki petrol kaynakları için Türkiye'yi yatırıma davet etti

    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı
    Gündem

    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 20 yaralı

    Görüş Bildir