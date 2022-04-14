Avcılar'da pazarcılar tarafından vitrin olarak kullanılan buldozer

Avcılar'da pazarcılar tarafından vitrin olarak kullanılan buldozer

Bir semt pazarında ikinci el giysi tezgahı açan kadınlar, satacakları ürünleri buldozere asıp, vitrin niyetine kullandı.

İstanbul Avcılar'ın Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki Çarşamba Semt pazarındaki kadınlar, ikinci el giysi satmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın olduğu yere park edilen buldozer pazarcılar tarafından vitrin olarak kullanıldı.

Buldozere ip bağlayıp, kıyafet astılar

Buldozerin üzerine bağlanan halata satılacak kıyafetler askıları ile sergilendi. Pazarcı kadınlardan Nuray Yerlikaya, "Bir arkadaşımızın eşinin fikriydi. İp bağladı, biz de kıyafetleri üzerinde sergiledik. Çok güzel oldu" dedi.

Pazarcı kadınlardan Sevilay Ayaz da, bu yöntemin işe yaradığını, pazara gelenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Avcılar'da pazarcılar tarafından vitrin olarak kullanılan buldozer

Buldozer vitrini

"Buldozer vitrinli" tezgahın karşısında yapımı süren bir inşaatın elektrik panosunun yanındaki paravan ve tahtaları aynı amaçla kullanan Hatice Seyis de, "Ürünlerimizi nasıl sergileriz diye düşünürken pratik çözümler buluyoruz" diye konuştu.















