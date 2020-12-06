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    Avcılar'da sahili binlerce denizanası istila etti

    Çok sayıda büyük denizanasının kıyıdaki kum veya kayalıkların yanına geldiği ve sahili doldurduğu görüldü.
    • İHA
    • 06.12.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 16:18
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    Avcılar'da sahili binlerce denizanası istila etti

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Sahili’nde binlerce denizanası kıyıya vurdu.

    Belediye ekipleri günün ilk ışıkları ile birlikte Avcılar sahiline gelerek ellerindeki tırmıklarla, sahile yaklaşan ve kıyıya vuran her biri en az 1 kilo ağırlığındaki denizanalarını tek tek toplamaya başladı.

    Denizanaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, büyüklükleri görenleri şaşırttı.

    'DENİZ CİĞERİ' CİNSİNDEN

    'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği öğrenildi.

    Aynı çalışmanın Yeşilköy ve çevresindeki sahilde de yapıldığı belirtildi.

    Avcılar sahilindeki denizanaları drone ile havadan da görüntülendi.

     

    Avcılar’da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi İZLE

     

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