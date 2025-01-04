Avcılar'da sokak kedisini parçalayan pitbull köpeğin sahibi tutuklandı

DHA
İstanbul Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi'nde bir kadının ağızlığı olmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan olan pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisini ensesinden ısırarak öldürdüğü anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayıldı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen G.A. isimli kadını Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Şüpheli G.A.'nın köpeğin karnesini gösterememesi üzerine adrese çağırılan Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü.
Hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılan G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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