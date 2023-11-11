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Avcılar'da yağmurda yere düşen Türk bayrağını kaldırdı: O anlar kamerada

Avcılar'da yağmurda yere düşen Türk bayrağını kaldırdı: O anlar kamerada Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle caddede asılı olan Türk bayrağı yola düştü. Otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü yağmura rağmen aracından inerek bayrağı kaldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.