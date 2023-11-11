Avcılar'da yağmurda yere düşen Türk bayrağını kaldırdı: O anlar kamerada

DHA
İstanbul'da yürekleri ısıtan bir olay yaşandı...
İstanbul Valiliği öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunmuştu.
Saat 13.00 sıralarında sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da yer yer etkili olmaya başladı.
Bayrak yola düştü
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anması için direklerin arasına asılan büyük bir Türk Bayrağı yola düştü.
Aracından inip bayrağı kenara çekti
Seyir halinde ilerlerken yerdeki Türk bayrağını gören bir sürücü, aracından inerek yerdeki bayrağı kenara çekti.
O anlar kamerada
Sürücünün yağmura rağmen bayrağı kaldırmaya çalıştığı anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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