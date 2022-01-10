Giriş pulu için ücret alan tek limanın burası olduğunu ifade eden Yüksel Aras, "Türkiye'nin ithalat ve ihracatına katkı sağlayan esnaflarız ve bu alınan haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda girişinde görev yapan tır sürücüleri, tüm limanlar arasında sadece burada alınan giriş pulu ücretini protesto etti.

Tüm Konteyner ve Lojistikçiler Derneği üyelerinin de destek verdiği eylemde Dernek Başkanı Yüksel Aras, basın açıklaması yaptı.

GİRİŞ PULU ÜCRETLERİNİ PROTESTO ETTİLER

Açıklamada verilen ücretin kendilerini zorladığını ifade eden Yüksel, sonuç alana kadar protesto eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda protesto ViDEO

"SON 3 AYDA AKARYAKIT YEDEK PARÇA MASRAFLARIMIZ YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTMIŞTIR"

Aras, "Bugün burada Ambarlı Liman girişinde haksız yere alınan liman giriş pulunu protesto etmektir. Türkiye'de toplam 27 liman vardır. İrili ufaklı bütün limanları hesapladığınız zaman 180 adet liman bulunmaktadır. Bu limanların hiçbirinde nakliyeciler için giriş ücreti alınmamaktadır. Ambarlı'daki 4 tane limanın birleşip kurmuş oldukları şirket, 15 yıldan beri burada emek veren burada iş yapan arkadaşlarımızın, firmalarımızın yılda 2 bin 650 lira ücret talep etmektedir. Son 3 ayda akaryakıt, yedek parça masraflarımız yüzde 100'den fazla artmıştır. Sırtımızdaki yük her geçen gün artmaktadır. Bizler Türkiye'nin ithalat ve ihracatına katkı sağlayan esnaflarız ve bu alınan haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz. Haklı davamızda sonuç alana kadar protesto gösterilerimize devam edeceğiz." dedi.

"ESNAF BUNU ÖDEMEKTE ZORLANIYOR"

Esnaf Zeki Cihangir de MTV ödemesiyle eş değer bir ödeme yaptıklarını, esnafın bu ödemeyi yaparken zorlandığını ifade ederek "Bizden istenen para bugün devletin MTV için istediği paraya eş değer. Bizler zaten motorlu taşıt vergimizi ödemekte zorluk çekiyoruz. Artı bir tane de böyle ödeme istiyorlar. Esnaf bunu ödemekte zorlanıyor. Türkiye'nin hiçbir limanında bu uygulama yok. Sadece bu limanda var bu uygulama." diye konuştu.