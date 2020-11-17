AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı iş yerlerine saat sınırlaması getirildiğini duyurdu.

AVM, MARKET, RESTORAN VE BERBERLER SAAT 10.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak." dedi.

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