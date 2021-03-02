1 Mart'ta gerçekleştirilen kabine toplantısı kararlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından AVM'lerin kaça kadar açık olduğu merak edildi. Peki, AVM çalışma saatleri değişti mi?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek toplantı kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısında alınan kararlara göre, AVM'lerin kaça kadar açık olacağı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, ''AVM'ler kaça kadar açık? AVM açılış-kapanış çalışma saatleri değişti mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlenen AVM çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle açıklanmıştı.

Peki, AVM'ler kaça kadar açık? AVM açılış-kapanış çalışma saatleri değişti mi? İşte, AVM açılış-kapanış saatlerine ilişkin ayrıntılar..

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, alışveriş merkezlerinin saatlerinde bir değişiklik yapılmadı. Bu doğrultuda AVM'ler, yerinde karar döneminde de 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Bu nedenle düşük ve orta riskli illerde hafta sonu saat 10.00-20.00 saatleri arasında AVM'ler açık olacak.

Yüksek ve çok yüksek illerde ise AVM'ler, cumartesi günü 10.00-20.00 saatleri arasında açık olup pazar günleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

AVM GİRİŞİNDE HES KODU ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile AVM girişinde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. Genelgede, her AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararı ile belirleneceği ve AVM içerisinde bulunan/çalışan herkes için HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu bilgisi yer aldı.