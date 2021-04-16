Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, İstanbul’da AVM’lerin kapanış saati ile ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ''Kısmi Kapanma'' konulu genelgede, AVM çalışma saatleri, 10.00-18.00 olarak belirlenmişti.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AVM çalışanlarını ve AVM’lerde alışveriş yapacak kişileri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklamasında bulundu.

Avdagiç, İstanbul Valisi ile yapılan görüşmenin ardından İstanbul'daki AVM'lerin yeni çalışma saatini duyurdu. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, 'AVM'ler kaçta kapanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor? İstanbul’da AVM’lerin kapanış saati kaç oldu? İşte detaylar..

AVM’LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, resmi Twitter hesabı üzerinden AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının kapanma saatleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Avdagiç, yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." dedi.

Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.