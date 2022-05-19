Alışveriş merkezlerinde kısıtlamalar nedeniyle düşen ziyaretçi sayısı, tedbirlerin kaldırılmasıyla 5 milyona ulaştı.

Koronavirüste aşı çalışmalarının etkisi ile azalan vaka sayıları, tedbirlerinin gevşetilmesini beraberinde getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, maske kullanım zorunluğuğu ve alışveriş merkezlerine getirilen saat kısıtlamalarının kaldırılması ile mağazalar yeniden dolmaya başladı.

Kısıtlamaların kalkmasından bu yana AVM'lerdeki müşteri sayısının artması, iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürdü.

AA'nın haberine göre; konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ülkedeki 441 alışveriş merkezinde salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu belirtti.

AVM'lerde ziyaretçi sayısı 5 milyona yükseldi

"Pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz"

Salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyleyen Özpamukçu, tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum."

Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.