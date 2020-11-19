AVM'ye gidecekler dikkat! AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerdeki kafe ve restoranlar açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte alışveriş merkezleriyle ilgili değişiklikler de duyuruldu. AVM'ye gidecek vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor...

AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı, getirilen yeni korona tedbirlerinin ardından merak konusu oldu.

Alışveriş merkezinlerinin çalışma saatlerinin değişmesi, kafe ve restoranların kısıtlanması kararı doğrultusunda, AVM'ye gidecek vatandaşlar için uyarılar yapıldı.

Alınan kararlarla birlikte Alışveriş merkezlerinde yeni uygulanacak kısıtlamalar nelerdir, işte detaylar...

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüsün yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.

Bu kararlar kapsamında,yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

AVM'LERDEKİ KAFELER KAPATILDI MI?

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.