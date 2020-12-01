AVM'ye girmek için HES kodu nasıl alınır? SMS ile alışveriş merkezi HES kodu alma

AVM'ye girmek için HES kodu nasıl alınır? SMS ile alışveriş merkezi HES kodu alma

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş merkezleri hakkında alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre AVM'ye girerken mevcut kısıtlamalar haricinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Kasım 2020 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından AVM'ler hakkında yaptığı açıklamadan sonra vatandaşlar HES Kodunun nasıl alındığını araştırmaya başladı.

AVM'ye girmek isteyen her vatandaşın öncelikle HES kodu alması gerekecek. Peki HES kodu nedir, AVM için HES kodu nasıl alınır, işte detaylar..

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

16 Kasım'da alınan kararlar doğrultusunda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabiliyorlardı.

30 Kasım günü yapılan Kabine Toplantısı'nda ise müşteri sayısında sınırlandırma fikrinin hayata geçirilmesi planlandı.

HES KODU NEDİR?

Koronavirüs ile hayatımıza giriş yapan HES kodu; artık alışveirş merkezine girerken, görevliler tarafından vatandaşlara soruluyor. HES kodu izin belgesi demek değildir. Bu kod karşılaşacağınız koronavirüs riskini azaltmak amacını taşıyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan 10 haneli bir kod olan HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

AVM İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN İOS

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN ANDROİD

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, kullanacağınız gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.