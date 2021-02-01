Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi

Avrasya Tüneli geçiş ücretine gelen yüzde 26 zam sonrası otomobil geçiş ücreti 46 lira olurken minibüs geçiş ücreti de 69 lira oldu.

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş., bugünden geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli'ne geçişlerde yeni zam yaptı.

Tek yön geçiş ücretlerinde otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olan geçiş ücretlerine yüzde 26 zam eklendi.

OTOMOBİL 46 TL MİNİBÜS 69 TL

Yeni zamlı tarifeye göre Avrasya Tüneli'nden geciş ücreti otomobil için 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu.

Sözleşmeye göre, her yıl iki kez hesaplanan Avrasya Tüneli geciş ücretine, araç başı 4 dolar araç geçiş ücretinin yanı sıra, ABD enflasyon artışı (Birikimli 10 yıllık enflasyon yüzde 23 dolayında hesaplanıyor) ve yüzde 8 KDV ilave ediliyor.

BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖPRÜDE OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

İstanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerine de yeni yılın başında yüzde 26 zam geldi.

Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.