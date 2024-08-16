Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılırken otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi.

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Haber Merkezi

Köprü ve otoyollara gelen zamlardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış yaşandı.

Konu hakkında açıklama Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) web sitesinden yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ'NDE YENİ TARİFE

Açıklamada "16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60,80 TL olarak belirlenmiştir.

GECE GEÇİŞLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,40 TL olarak uygulanacaktır." denildi.

YÜZDE 40 ARTIŞ

Yüzde 40 oranında yapılan zamla birlikte otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi. Minibüs geçiş ücreti ise 168 TL'den 234 TL'ye, motosiklet ücreti de 43,7 TL'den 60,8 TL'ye çıkmış oldu.