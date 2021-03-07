Avrasya Tüneli, Türkiye’nin ekonomisine 6 milyar liralık katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını ve ülke ekonomisine 6 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin ülke ekonomisine 4 yıllık toplam katkısının 6 milyar lirayı bulduğunu, nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’un trafik sıkışıklığının azaltılmasına ise önemli ölçüde katkı sağladığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin işletmeye alındığı 4 yılın sonunda hem kullanıcılarına hem de ülke ekonomisine katkı sağladığı belirtilerek, 4 işletme yılı sonunda 4,1 milyon farklı plakalı aracın 2020 yılında etkili olan pandemi sürecine rağmen toplamda tam 64,5 milyon kez tüneli kullandığı ve tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı kaydedildi.

111 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU, 152 BİN TON DA YAKIT TASARRUFU SAĞLANDI

Kozyatağı - Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine katkısının 6 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

Avrasya Tüneli’nden yıllık ortalama günlük birim araç geçişi 2017 yılında 42 bin 34, 2018 yılında 48 bin 99, 2019 yılında 49 bin 37, 2020 yılında ise 34 bin 145 oldu. Dünyadaki benzer projelerle karşılaştırıldığında 3 yılda yakalanan bu kapasitenin Avrasya Tüneli’nin İstanbul trafiği için sağladığı faydaları daha net ortaya çıkardığı belirtilirken, 2020 yılında en az araç geçişinin sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, en çok araç geçişinin ise 10 Ocak 2020 Cuma günü 62 bin 846 birim araç olarak gerçekleştiği aktarıldı.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ GEÇİŞLERİN YÜZDE 12'LİK KISMI AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANDI"

İstanbul trafiğinin yoğun olduğu saatlerde tam kapasite ile çalışarak köprülerin yükünü azaltan Avrasya Tüneli’nin çift yönlü kullanımda sürücülere günlük 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı, halihazırda İstanbul Boğazı’ndaki geçişlerin yaklaşık yüzde 12’lik kısmının Avrasya Tüneli’ni kullandığı, bu oranın yüzde 15 mertebesine yükseldiğinde tünelde yüzde 100 kapasiteye ulaşmış ve garanti sayılarını geçerek devlete gelir kazandırır duruma geleceği ifade edildi.

Sözleşme gereği garanti seviyesini aşan kısım için ilave gelecek gelirin yüzde 30’unun devletin kasasına gireceği ve kamuya ilave kaynak oluşturulacağı kaydedildi.