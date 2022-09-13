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    Avrasya Tüneli'nden 1 günde 67 bin araç geçti

    Bölgede trafiği önemli ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli'nden 1 günde geçen araç sayısı 67 bin 982'ye ulaştı.
    • 13.09.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:34
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    Avrasya Tüneli'nden 1 günde 67 bin araç geçti

    Megakent'te ulaşımı daha kolay hale getiren Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya düşürdü.

    Tünel, 1 Mayıs’tan bu yana motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başladı.

    Ekonomiye de katkı sağlıyor

    22 Aralık 2016’da hizmete giren tünel, araç sürücülerine rahat nefes aldırıyor.

    Öte yandan hem İstanbul trafiğini rahatlatıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

    Avrasya Tüneli nden 1 günde 67 bin araç geçti #1

    Yeni rekor

    Bu kapsamda Avrupa Tüneli yeni bir rekor ile gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 455 binin üzerinde araç tünelden geçiş yaptı.

    Avrasya Tüneli nden 1 günde 67 bin araç geçti #2

    Bir günde 67 bin 982 araç geçiş yaptı

    8 Eylül tarihinde ise 67 bin 982 araç geçerek günlük araç geçişi rekoru kırdı.

    İHA'nın aktarımına göre; tüneli, 1 Mayıs’tan itibaren toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü kullandı.

    Avrasya Tüneli nden 1 günde 67 bin araç geçti #3


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