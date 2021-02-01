Avrasya Tüneli'ne zam mı geldi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? 2021 Avrasya Tüneli geçiş ücretleri..

Avrasya Tüneli'ne zam mı geldi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? 2021 Avrasya Tüneli geçiş ücretleri..

İstanbul'un en çok tercih edilen tünellerinden biri olan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti 2021 yılı için güncellendi. Tünel'den geçen vatandaşlar Avrasya Tüneli'ne zam mı geldi, ne kadar? merak ediyor.

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını karayolu ile bağlayan Avrasya Tüneli, vatandaşların en çok kullandığı geçiş yolları arasında yer alıyor.

2021 yılı ile birlikte güncellenen köprü ve otoyol geçiş ücretleri, Avrasya Tüneli için de yenilendi.

Avrasya Tüneli'nden geçerken ücretlerin değiştiğini fark eden vatandaşlar, Avrasya Tüneline zam mı geldi, ne kadar? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki 2021 Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar..

AVRASYA TÜNELİNE ZAM MI GELDİ?

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine yüzde 25 zam yapılırken Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de arttı.

2021 Ocak ayında otomobiller için 36,40 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, yüzde 26 oranında zamlandı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 1 Şubat tarihinden itibaren 46 TL’ye yükseldi.

Minibüs geçiş ücretleri ise 54,70 TL'den 69 TL'ye yükseltildi.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir.

NOT:

- Fiyatlara %8 KDV dahildir.

- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."