Avrasya Tüneli'nin 7 yıllık verileri...123 milyon geçiş yapıldı İstanbul Valiliği'nin verdiği verilere göre 7 yıl önce açılan Avrasya Tüneli'nden 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçiş yapıldı. 15 Kasım'da ise günlük geçiş rekoru kırıldı.

AA

Türkiye'nin ulaşım alanında son 20 yılda ürettiği projeler devrim niteliğinde...

Ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye ulaşım projeleriyle adeta birbirine yaklaştıran projelerden biri olan, İstanbul trafiğini rahatlatmak dışında transit geçişi de kolaylaştıran Avrasya Tüneli bunların başında geliyor.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Aralık 2016'da resmi törenle açılışı yapılan tünele ilişkin 7 yıllık veriler açıklandı.

7 yılda 123 milyon geçiş

Tünelden bu süreçte 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin sağlandığı aktarılan paylaşımda, günlük geçiş rekorunun 87 bin 400 araçla 15 Kasım 2023'te kırıldığı kaydedildi.

Günlük geçiş rekoru 15 Kasım'da kırıldı

Paylaşımda, tünelden günlük ortalama 70 bin araç geçişinin olduğu belirtilerek, kullanıcılarına yönelik 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon araç/kilometre azalımı ve kaza maliyeti tasarrufu sayesinde tünelin ülke ekonomisine toplam 1,5 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)