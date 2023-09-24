Avrasya Tüneli'nin günlük geçiş rakamları garantiyi aştı Bölgede trafiği önemli ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli'nde günlük 70 bin 574 araç garantisi geçildi. Eylül ayının geride kalan günlerinde günlük ortalama 74 bin araç Avrasya Tüneli'ni kullandı.

AA

22 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli, araç sürücülerine rahat nefes aldırıyor.

Megakent'te ulaşımı daha kolay hale getiren Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya düşürdü.

Her geçen gün kullanıcı sayısının arttığı Avrasya Tüneli'nde yeni bir rekor kırıldı.

Dev eserler meyvesini vermeye başladı

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserler meyvesini vermeye başladı.

Garanti araç geçiş sayısının üzerine çıkıldı

Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğu her geçen gün artarken garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldı.

Avrasya Tüneli'nin günlük 70 bin 574 araç garantisi bulunuyor.

Günlük 74 bini aştı

Geride bırakılan süreçte eylül ayı ortalamasına göre Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günlük 74 bini aştı.

22 Nisan 2023'te ise maksimum günlük 85 bin 491 araç sayısına ulaşmıştı.

Yakın zamanda gelir elde edilecek

Trafik garantisi günlük 70 bin 574 araç olan Avrasya Tüneli birkaç yıl içerisinde gelir paylaşımına geçecek.

İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde de gelir garantisi aşıldı

Pandeminin etkilerinin yavaş yavaş toparlandığı ortamda Kamu Özel İşbirliği modeliyle yapılan İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayıları da geçen aylarda aşıldı.

Böylece, Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke, dev eserler kazanmış olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)