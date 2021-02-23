Avrupa Birliği, HDP üzerinden Türkiye'yi eleştirmeye kalktı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, HDP'ye yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili derin endişe duyduklarını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, HDP'ye verilen cezalar ve açılan soruşturmalar hakkında mesnetsiz açıklamalarda bulundu.

Borrell, HDP'ye yönelik yürütülen politikadan 'derin endişe' duyduklarını ifade ederek, Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrılarını yineledi.

AB, DEMOKRASİYİ BAHANE EDEREK HDP'Yİ SAVUNDU

HDP'li siyasetçilerin terör bağlantıları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmaları da göz ardı eden Avrupa Birliği, Türkiye'nin daha ılımlı olması gerektiği iddiasında bulundu.

Açıklamada, "Avrupa Konseyi'nin uzun yıllardır üyesi ve AB üye adayı olan Türkiye, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik sistemini teminat altına almak zorundadır" ifadesine yer verildi.