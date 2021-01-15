Avrupa Birliği: Türkiye ile kazan-kazan durumu istiyoruz

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile ilişkilerde yapıcı diyalog ortamına ihtiyaç bulunduğunu ve kazan-kazan durumu istediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcüleri, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sözcülerden Peter Stano, Türkiye ile ilişkilerde son aylarda tutumlarını ortaya koyduklarını ve Türkiye'den adım beklediklerini söyledi.

"YAPICI İLİŞKİLER, HER İKİ TARAFINDA ÇIKARINA"

Peter Stano, "Yapıcı adımlar ve gerginliğin düşürülmesi, Türkiye ile AB'nin yapıcı ilişkilere sahip olması her iki tarafın da çıkarına" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE VE AB BİRÇOK ALANDA ORTAKTIR"

Sözcü, "Yapıcı bir diyalog ortamına ihtiyacımız var. Bu sayede ilişkilerimizi AB halklarının ve Türk halkının faydasına olacak şekilde ilerletebiliriz. Türkiye ve AB birçok alanda ortaktır. Biz kazan-kazan durumu olmasını istiyoruz. Türkiye'den gelen olumlu açıklamaları duymak bizim için iyi ama aynı zamanda önemli olan gerçekler, eylemler ve gerginliği düşürücü, AB üyeleriyle yapıcı bir diyalog kurulmasını sağlayacak çabalardır" dedi.

YUNANİSTAN'LA YAPILACAK GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ YORUM

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlayacağı haberlerini değerlendiren Stano, ikili anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini vurgulayarak, "Müzakerelerle ilgili haberleri memnuniyetle karşıladıklarını ve somut sonuçları olan yapıcı bir diyalog olmasını ümit ettiklerini" söyledi.