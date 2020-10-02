Avrupa Birliği vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Vize Serbestisi nedir? Kimler nasıl yararlanacak?

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasına paralel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Vize Serbestisi Diyaloğu, aralık ayında tekrar gündeme alınacak.

Yıllardır süre gelen vize tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini açıkladı.

VİZE SERBESTİSİ NEDİR?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu, kısa süreli ziyaretlerde Türk vatandaşlarına uygulanacak olan Schengen vizesinin kaldırılmasını amaçlamaktadır. Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlar, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. Schengen vizesi, Birleşik Krallık ve İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir. İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn AB üyesi olmamakla birlikte Schengen sistemine dâhildir.

KRİTERLER NELER?

Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu, Vize Serbestisi Yol Haritası üzerinden yürütülmektedir. Vize Serbestisi Yol Haritasında yer alan ve karşılanması beklenen hususlar, 72 kriter olarak sıralanmaktadır. Söz konusu kriterler şöyle:

Kişisel verilerin korunması: İlgili kanuna ilişkin Türkiye’den yapılan öneriler olumlu karşılandı. Olağanüstü hal bu kriterin karşılanması açısından sorun olmayı sürdürüyor.

Cezai konularda adli işbirliği: Bu kritere ilişkin tam anlamıyla çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Kıbrıs'ın Türkiye tarafından tanınmaması ve şu aşamada mevcut politikasında değişiklik sinyali vermemesi yer alıyor. AB, Türkiye’nin Kıbrıs ile doğrudan muhatap olmadan işbirliğini sağlaması için yöntem arıyor.

Europol ile anlaşma: AB heyeti, anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği tezini işledi.

Yolsuzlukla mücadele: AB kanadı bu kritere ilişkin pratik adımlar üzerine yoğunlaştı. Türkiye’den TBMM Üyeliği Etik Kanunu teklifinin son durumu hakkında bilgi talep edildi.

Geri kabul anlaşması: Ankara, Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nın, vize muafiyetiyle birlikte uygulanacağını bildirilmişti. AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında da sıkıntılar olduğu görüşünde. Türkiye’nin Yunanistan ile ikili protokolü askıya alması yeni bir sorun oluşturma riski içeriyor.

Biyometrik pasaportlar: AB uyumlu yeni nesil pasaportlar konusunda atılan adımlar yeterli bulundu. AB, bu kriterin karşılandığını teyit etti.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Yunanistan

Hırvatistan

Fransa

İtalya

Danimarka

Finlandiya

Slovakya

Portekiz

Slovenya

Romanya

İrlanda

Lefkoşa

Malta

Lüksemburg

Polonya

Hollanda

İsveç

Belçika

Bulgaristan

Avusturya

Estonya

Çek Cumhuriyeti

Letonya

Macaristan

İspanya

Litvanya

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER