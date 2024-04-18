Avrupa Birliği'nin Türkiye mesajında Kıbrıs vurgusu Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkar bulunduğu ifade edilen Avrupa Birliği zirvesi sonuç bildirisinde bu kapsamda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının önemli olduğu vurgulandı.

AA & Ensonhaber

Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamada bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda stratejik bir tartışma yapmak istediğini ve oturumun sonunda görüş birliğinde olduğunu belirtti.

Michel, "Türkiye ile olumlu yönde ilişkiler kurmak istiyoruz. İstikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla çalışmak istiyoruz" derken, "Kıbrıs'ın durumunun son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Kıbrıs'ın durumuyla özel olarak ilgileniyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler'in çözüm süreciyle" değerlendirmesini yaptı.

Sonuç bildirisi

Zirvenin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkiler kısmında, "AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır" ifadesi yer aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu'yla Kasım 2023'te sunduğu ortak raporda yer verilen önerilerle ilgili çalışmaların ilerletilmesinin talep edildiğinin duyurulduğu bildiride bunların 'aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir' şekilde ve gerektiğinde AB Konseyi'nin ek rehberliğine tabi olarak ilerletilmesi için AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne talimat verildiği ifade edildi.

Bildiride, "Türkiye'nin kendi yapıcı katılımı, raporda belirlenen çeşitli iş birliği alanlarının ilerletilmesinde faydalı olacaktır" tespitinde bulunulurken, "AB, Türkiye iş birliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir" denildi.