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Haber Merkezi

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Arnavutluk'ta başladı.

Avrupa birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

YAPAY ZEKA İLE LİDERLERİN BEBEK HALLERİ GÖSTERİLDİ

Liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş bebek hallerini sergileyen video ile dikkat çeken, bir hoşgeldin mesajıyla başladı.

İzleyenlerin kahkahalarla karşıladığı video, dünya basınında ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ARNAVUTLUK'UN HALK DANSLARI SERGİLENDİ

Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihi şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi.

Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin açılışında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı ve barış mesajları verdi.

Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.

Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.

AB'YE ÜYE 27 ÜLKENİN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KATILDI

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.