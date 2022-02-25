Euro
15.80
-0.29%
Dolar
14.05
0.17%
Altın
865.17
1.15%
Borsa
1851
-8.17%
Bitcoin
545.874
10.38%
BTXN Coin
37.65
-0.79%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

    Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda Ukraynalı evlerini terk etti. Polonya, sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.
    • REUTERS
    • 25.02.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

    Ukrayna'nin komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor…

    Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti.

    POLONYA VA MACARİSTAN’A GİTTİLER

    Birçok kentte yollar kapanırken, bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

    Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

    Avrupa, Ukrayna dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor #1

    “GÖÇMEN DALGASINA HAZIRIZ”

    Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

    Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken, sınırda da göçmen kabul merkezleri kurdu.

    Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi.

    Avrupa, Ukrayna dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor #2

    “ÇOK BÜYÜK SAYILAR BEKLİYORUZ”

    Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz.” dedi.

    Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

    Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser “her senaryoya hazır olduklarını” söyledi.

    Avrupa, Ukrayna dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor #3

    ALMAN BASINI 1 MİLYON UKRAYNALI DİYOR

    Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.

    Avrupa, Ukrayna dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    CHP'de Rusya-Ukrayna savaşı toplantısı
    Politika

    CHP'de Rusya-Ukrayna savaşı toplantısı

    Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı
    Dünyadan futbol

    Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir