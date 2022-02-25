Avrupa, Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda Ukraynalı evlerini terk etti. Polonya, sınırda göçmen kabul merkezleri kurdu.

Ukrayna'nin komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor…

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti.

POLONYA VA MACARİSTAN’A GİTTİLER

Birçok kentte yollar kapanırken, bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü.

Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

“GÖÇMEN DALGASINA HAZIRIZ”

Komşu ülkeler 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Polonya yaralı Ukraynalılar için 120 hastaneden oluşan bir liste oluştururken, sınırda da göçmen kabul merkezleri kurdu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK SAYILAR BEKLİYORUZ”

Ukrayna'nın güney komşusu Moldova, 2-3 bin kişinin geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz.” dedi.

Slovakya ve Macaristan, olası göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi.

Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser “her senaryoya hazır olduklarını” söyledi.

ALMAN BASINI 1 MİLYON UKRAYNALI DİYOR

Alman basını Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne 200 bin ile bir milyon arasında Ukraynalının gelebileceğine ilişkin tahminler paylaşmıştı.