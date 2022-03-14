Avrupa ülkeleri Rus elçiliklerinin sokak isimlerini değiştiriyor

Avrupa ülkeleri birçok şehirde, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus elçiliklerinin bulunduğu cadde, sokak, meydan ve kavşakların isimlerini değiştirmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında 19. gün geride kaldı.

Ukrayna topraklarında şiddetli çatışmaların yanında bir yandan siviller tahliye edilmeye çalışılırken bir yandan da dünyada ateşkes ve barış için diplomasi trafiği yürütülüyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren ise başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya yönelik çok sert ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymaya başladı.

SOKAK İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Devletlerin yaptırımlarına şirket ve sivil inisiyatifler de katıldı. Savaşa karşı toplumsal gösteriler devam ederken ülke yönetimleri sosyal alanlarda da sembolik adımlar atılıyor.

Bu kapsamda birçok Avrupa ülkesinde Rus elçiliklerininin bulunduğu sokak, meydan, kavşak gibi alanların isimleri değiştirildi.

İLK ADIM LİTVANYA'DAN

İsim değiştirme akımında ilk adımı ise Litvanya başlattı.

Litvanya'da Vilnius'taki Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Ukraynalı Kahramanlar Caddesi" olarak değiştirildi.

Vilnius Belediye Başkanı Remigijus Simasius, konuya ilişkin açıklamasında bu ismin kullanılmadığı gönderilerin Rus Büyükelçiliği'ne teslim edilmeyeceğini söyledi.

İSMİ OLMAYAN KAVŞAK İSİMLENDİRİLDİ

Akıma uyan diğer ülke Norveç.

Başkent Oslo'nın merkezindeki Rus Büyürkçiliği'nin bulunduğu ve ismi olmayan kavşağa "Ukranias Plass" (Ukrayna Meydanı) adını verdi.

"ÖZGÜR UKRAYNA CADDESİ"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Rusya, Ukrayna, Sırbistan ve Kosova büyükelçiliklerinin bulunduğu caddenin adı "Özgür Ukrayna Caddesi" oldu.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Twitter mesajında "Sırbistan'ın Kosova ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bizim kuşağımızı tanımladı. Bu cadde de kentimizi tanımlayacak" dedi.

ARNAVUTLUK DA AKIMA UYDU

Akıma uyan bir diğer ülke Letonya oldu.

Başkent Riga'da Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Ukrayna Bağımsızlık Caddesi" olarak değiştirildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜLKELER

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da belediye meclisi bu hafta Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "Kristianiagade"den "Ukrainegade"ye dönüştürülmesi önerisini değerlendirecek.

İsveç'te ise Rus Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in adının verilmesi bekleniyor.

İngiltere'de bazı milletvekilleri Londra'da Rus Büyükelçiği'nin bulunduğu caddenin adının "Zelenskiy Bulvarı" olarak değiştirilmesi için girişim başlattı.