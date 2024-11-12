Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören aralık vadeli kontratlarda dün megavatsaat başına 43,72 euro olan kapanış fiyatı yüzde 1,37 artış gösterdi.

Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 44,32 euroya çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

DOĞALGAZ FİYATLARI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Uzmanlar, söz konusu artışta kış döneminde düşen sıcaklıklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yetersiz kalması sebebiyle yükselen doğalgaz talebinin etkili olduğunu bildiriyor.

Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı, 10 Kasım itibarıyla yüzde 93,4 olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanı sıra ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının da doğalgaz fiyatlarındaki artışı desteklediği ifade ediliyor.

TRUMP'IN KAZANMASI ARTIŞI DESTEKLEDİ

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin LNG ve Elektrik Piyasaları Analisti Kaushal Ramesh, şirketin paylaştığı bilgi notunda, Trump'ın zaferinin ardından piyasa tepkilerinin sınırlı kaldığını ancak orta vadede ABD'nin önde gelen petrol ve LNG ihracatçısı rolünü güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

Ramesh, yıl sonuna kadar piyasa hareketlerini etkileyen ana faktörün reaktif hava koşullarına hazırlık önlemleri olduğunu ve bunun 2025'e yönelik belirsizliği koruduğunu sözlerine ekledi.