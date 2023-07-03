Avrupa'da yaşayan gurbetçiler tatil için yurda geliyor Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türk bayrağını görünce tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

AA

Tatillerini anavatanda geçirmek isteyen gurbetçiler gelmeye devam ediyor.

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Türkiye'ye gelen gurbetçiler, 15 gün ile 1 ay arasında yaptıkları tatil için yollara düştü.

Kara yoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıcak havada gümrükte sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından anavatana giren gurbetçiler, Türk bayrağını görünce tüm yorgunluklarını unutuyor.

"Türk bayrağını görmek bize yetiyor"

Ailesiyle Fransa'dan gelen Canan Şen, tarifsiz bir mutluluk hissettiklerini ifade etti.

Memleketi Yozgat'ta ailesi ve yakınlarıyla hasret gidereceğini dile getiren Şen, "Çok mutluyuz. Türk bayrağını görmek bize yetiyor. Değişik duygular hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuz gidiyor." dedi.

"İlk işimiz toprağı öpmek oluyor"

Fransa'dan gelen Kadir Köken ise yurda gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yurda girmenin sevinciyle yorgunlukların ortadan kalktığını belirten Köken, "Türkiye'de olmak başka bir duygu, bayrağı ve minareleri görünce çok duygulanıyoruz. Geldiğimizde ilk işimiz toprağı öpmek oluyor." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin hızlı olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Köken, Sırbistan'da zaman zaman yoğunluk yaşandığını ve mağdur olduklarını kaydetti.